Сьогоднішня ціна CASE (CASE)

Поточна ціна CASE (CASE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 640,82K USD. Ціна CASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CASE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CASE протягом дня — +59,78%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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