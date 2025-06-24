Ціна CASE (CASE)
Поточна ціна CASE (CASE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 640,82K USD. Ціна CASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CASE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CASE протягом дня — +59,78%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CASE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CASE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CASE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CASE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+59,78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CASE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5,47%
+59,78%
--
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