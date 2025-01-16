Ціна Capybara Token (CAPY)
Поточна ціна Capybara Token (CAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capybara Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD
- зміна ціни Capybara Token протягом дня — +3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capybara Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capybara Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capybara Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capybara Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.99%
|30 днів
|$ 0
|-32.70%
|60 днів
|$ 0
|-33.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capybara Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+3.99%
-7.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Capybara1995 was established by a select members of what remained of the $SENDOR Telegram community after the developers rugged the project. We wanted to make every victim whole. So we airdropped a gift to those that stayed until the end. $CAPY is network spirituality. CAPY is a digital wellness platform that is based on value and a paradigm shift. It aims to be the alternative economy and represents techno-optimism. $CAPY is based on value. $CAPY represents a paradigm shift. $CAPY aims to be the alternative economy. $CAPY is a representation of techno-optimism. $CAPY can be found on Twitter, Telegram, and Etherscan. $CAPY is a platform for permanent innovation and currently has a temporary microsite. Welcome to the Spiritual Economy.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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