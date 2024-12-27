Сьогоднішня ціна Calaxy (CLXY)

Поточна ціна Calaxy (CLXY) сьогодні становить 0.04702606 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна CLXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Calaxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.55K USD

- зміна ціни Calaxy протягом дня — +2.01%

- циркуляційна пропозиція – 92.11M USD

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