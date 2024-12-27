Ціна Calaxy (CLXY)
Поточна ціна Calaxy (CLXY) сьогодні становить 0.04702606 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна CLXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Calaxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.55K USD
- зміна ціни Calaxy протягом дня — +2.01%
- циркуляційна пропозиція – 92.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Calaxy до USD становила $ +0.00092558.
За останні 30 днів зміна ціни Calaxy до USD становила $ +0.0091686238.
За останні 60 днів зміна ціни Calaxy до USD становила $ +0.1072527253.
За останні 90 днів зміна ціни Calaxy до USD становила $ +0.015143636136675886.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00092558
|+2.01%
|30 днів
|$ +0.0091686238
|+19.50%
|60 днів
|$ +0.1072527253
|+228.07%
|90 днів
|$ +0.015143636136675886
|+47.50%
Останній аналіз цін Calaxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.71%
+2.01%
+2.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf
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