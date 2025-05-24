Сьогоднішня ціна Cakepie (CKP)

Поточна ціна Cakepie (CKP) сьогодні становить 0,39714 USD з ринковою капіталізацією $ 1,56M USD. Ціна CKP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cakepie:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cakepie протягом дня — -2,80%

- циркуляційна пропозиція – 3,94M USD

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