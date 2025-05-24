Ціна Cakepie (CKP)
Поточна ціна Cakepie (CKP) сьогодні становить 0,39714 USD з ринковою капіталізацією $ 1,56M USD. Ціна CKP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cakepie:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cakepie протягом дня — -2,80%
- циркуляційна пропозиція – 3,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cakepie до USD становила $ -0,0114702822791601.
За останні 30 днів зміна ціни Cakepie до USD становила $ -0,1411393860.
За останні 60 днів зміна ціни Cakepie до USD становила $ -0,3413637521.
За останні 90 днів зміна ціни Cakepie до USD становила $ -3,152202379739856.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0114702822791601
|-2,80%
|30 днів
|$ -0,1411393860
|-35,53%
|60 днів
|$ -0,3413637521
|-85,95%
|90 днів
|$ -3,152202379739856
|-88,81%
Останній аналіз цін Cakepie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,01%
-2,80%
-20,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.
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