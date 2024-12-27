Ціна c0x (CZRX)
Поточна ціна c0x (CZRX) сьогодні становить 0.01002897 USD з ринковою капіталізацією $ 1.45M USD. Ціна CZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності c0x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.11 USD
- зміна ціни c0x протягом дня — +3.18%
- циркуляційна пропозиція – 144.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни c0x до USD становила $ +0.0003093.
За останні 30 днів зміна ціни c0x до USD становила $ -0.0010319218.
За останні 60 днів зміна ціни c0x до USD становила $ +0.0051763916.
За останні 90 днів зміна ціни c0x до USD становила $ +0.002673201369239164.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003093
|+3.18%
|30 днів
|$ -0.0010319218
|-10.28%
|60 днів
|$ +0.0051763916
|+51.61%
|90 днів
|$ +0.002673201369239164
|+36.34%
Останній аналіз цін c0x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.88%
+3.18%
+11.45%
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