Сьогоднішня ціна c0x (CZRX)

Поточна ціна c0x (CZRX) сьогодні становить 0.01002897 USD з ринковою капіталізацією $ 1.45M USD. Ціна CZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності c0x:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.11 USD

- зміна ціни c0x протягом дня — +3.18%

- циркуляційна пропозиція – 144.95M USD

Отримуйте оновлення цін CZRX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CZRX.