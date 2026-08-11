Сьогоднішня ціна Builders

Поточна ціна Builders (BUILDERS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUILDERS до USD становить $ 0 за BUILDERS.

Builders наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 461,28, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BUILDERS. Протягом останніх 24 годин BUILDERS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUILDERS змінився на +0,22% за останню годину та на +5,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Builders (BUILDERS)

Ринкова капіталізація $ 15,46K$ 15,46K $ 15,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,46K$ 15,46K $ 15,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Builders — $ 15,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUILDERS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,46K.