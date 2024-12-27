Сьогоднішня ціна Build (BUILD)

Поточна ціна Build (BUILD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711.20K USD. Ціна BUILD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Build:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD

- зміна ціни Build протягом дня — +1.61%

- циркуляційна пропозиція – 466.87B USD

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