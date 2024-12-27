Ціна Build (BUILD)
Поточна ціна Build (BUILD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711.20K USD. Ціна BUILD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Build:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD
- зміна ціни Build протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 466.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Build до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Build до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Build до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Build до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.61%
|30 днів
|$ 0
|-22.67%
|60 днів
|$ 0
|+18.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Build: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.05%
+1.61%
+2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUILD is a token of appreciation on Base, and a social game on Farcaster. It rewards onchain builders via peer nominations.
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