Ціна BUBBLES (BUBBLES)
Поточна ціна BUBBLES (BUBBLES) сьогодні становить 0.0090132 USD з ринковою капіталізацією $ 9.03M USD. Ціна BUBBLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUBBLES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.05 USD
- зміна ціни BUBBLES протягом дня — +3.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUBBLES до USD становила $ +0.0003342.
За останні 30 днів зміна ціни BUBBLES до USD становила $ -0.0018612447.
За останні 60 днів зміна ціни BUBBLES до USD становила $ -0.0041492924.
За останні 90 днів зміна ціни BUBBLES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003342
|+3.85%
|30 днів
|$ -0.0018612447
|-20.65%
|60 днів
|$ -0.0041492924
|-46.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUBBLES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.70%
+3.85%
-12.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.
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