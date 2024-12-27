Сьогоднішня ціна BUBBLES (BUBBLES)

Поточна ціна BUBBLES (BUBBLES) сьогодні становить 0.0090132 USD з ринковою капіталізацією $ 9.03M USD. Ціна BUBBLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUBBLES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.05 USD

- зміна ціни BUBBLES протягом дня — +3.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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