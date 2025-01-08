Ціна Britt (BRITT)
Поточна ціна Britt (BRITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRITT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Britt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни Britt протягом дня — -4.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Britt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Britt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Britt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Britt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.17%
|30 днів
|$ 0
|-51.30%
|60 днів
|$ 0
|-25.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Britt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-4.17%
+20.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Britt reigns as Queen of Basechain, a community-driven token. After the original team abandoned it, the community took over the project!
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