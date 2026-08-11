Яка зараз ринкова ціна Brainlet?

Brainlet оцінюється в ₴, зі зміною -1.25% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BRAINLET?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BRAINLET у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Brainlet у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BRAINLET?

Обігова кількість становить 999760494.502344, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Brainlet?

Brainlet згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BRAINLET виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed,4chan-Themed?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed,4chan-Themed, імпульс BRAINLET залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.