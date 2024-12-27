Сьогоднішня ціна Brain Worms (BWORM)

Поточна ціна Brain Worms (BWORM) сьогодні становить 206.59 USD з ринковою капіталізацією $ 609.22K USD. Ціна BWORM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brain Worms:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.48K USD

- зміна ціни Brain Worms протягом дня — -11.82%

- циркуляційна пропозиція – 2.95K USD

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