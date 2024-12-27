Ціна Brain Worms (BWORM)
Поточна ціна Brain Worms (BWORM) сьогодні становить 206.59 USD з ринковою капіталізацією $ 609.22K USD. Ціна BWORM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brain Worms:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.48K USD
- зміна ціни Brain Worms протягом дня — -11.82%
- циркуляційна пропозиція – 2.95K USD
Отримуйте оновлення цін BWORM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BWORM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brain Worms до USD становила $ -27.7034687511359.
За останні 30 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ -65.7436315160.
За останні 60 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ +318.6061968500.
За останні 90 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ +141.05954768363024.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -27.7034687511359
|-11.82%
|30 днів
|$ -65.7436315160
|-31.82%
|60 днів
|$ +318.6061968500
|+154.22%
|90 днів
|$ +141.05954768363024
|+215.26%
Останній аналіз цін Brain Worms: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.96%
-11.82%
+17.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BWORM до AUD
A$330.544
|1 BWORM до GBP
￡163.2061
|1 BWORM до EUR
€198.3264
|1 BWORM до USD
$206.59
|1 BWORM до MYR
RM923.4573
|1 BWORM до TRY
₺7,280.2316
|1 BWORM до JPY
¥32,593.7043
|1 BWORM до RUB
₽21,431.6466
|1 BWORM до INR
₹17,677.9063
|1 BWORM до IDR
Rp3,386,720.7696
|1 BWORM до PHP
₱11,998.7472
|1 BWORM до EGP
￡E.10,509.2333
|1 BWORM до BRL
R$1,276.7262
|1 BWORM до CAD
C$295.4237
|1 BWORM до BDT
৳24,646.187
|1 BWORM до NGN
₦319,797.1882
|1 BWORM до UAH
₴8,647.8574
|1 BWORM до VES
Bs10,536.09
|1 BWORM до PKR
Rs57,417.5587
|1 BWORM до KZT
₸106,875.2047
|1 BWORM до THB
฿7,034.3895
|1 BWORM до TWD
NT$6,786.4815
|1 BWORM до CHF
Fr185.931
|1 BWORM до HKD
HK$1,603.1384
|1 BWORM до MAD
.د.م2,078.2954