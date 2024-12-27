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Ціна Brain Worms (BWORM)

USD

Графік ціни Brain Worms (BWORM) в реальному часі

$206.59
$206.59$206.59
-11.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Brain Worms (BWORM)

Поточна ціна Brain Worms (BWORM) сьогодні становить 206.59 USD з ринковою капіталізацією $ 609.22K USD. Ціна BWORM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brain Worms:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.48K USD
- зміна ціни Brain Worms протягом дня — -11.82%
- циркуляційна пропозиція – 2.95K USD

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Цінові показники Brain Worms (BWORM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brain Worms до USD становила $ -27.7034687511359.
За останні 30 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ -65.7436315160.
За останні 60 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ +318.6061968500.
За останні 90 днів зміна ціни Brain Worms до USD становила $ +141.05954768363024.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -27.7034687511359-11.82%
30 днів$ -65.7436315160-31.82%
60 днів$ +318.6061968500+154.22%
90 днів$ +141.05954768363024+215.26%

Аналіз цін Brain Worms (BWORM)

Останній аналіз цін Brain Worms: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 202.29
$ 202.29$ 202.29

$ 235.94
$ 235.94$ 235.94

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

-3.96%

-11.82%

+17.65%

Ринкова інформація Brain Worms (BWORM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 609.22K
$ 609.22K$ 609.22K

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

2.95K
2.95K 2.95K

Що таке Brain Worms ( BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

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Ресурс Brain Worms (BWORM)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BWORM до місцевих валют

1 BWORM до AUD
A$330.544
1 BWORM до GBP
163.2061
1 BWORM до EUR
198.3264
1 BWORM до USD
$206.59
1 BWORM до MYR
RM923.4573
1 BWORM до TRY
7,280.2316
1 BWORM до JPY
¥32,593.7043
1 BWORM до RUB
21,431.6466
1 BWORM до INR
17,677.9063
1 BWORM до IDR
Rp3,386,720.7696
1 BWORM до PHP
11,998.7472
1 BWORM до EGP
￡E.10,509.2333
1 BWORM до BRL
R$1,276.7262
1 BWORM до CAD
C$295.4237
1 BWORM до BDT
24,646.187
1 BWORM до NGN
319,797.1882
1 BWORM до UAH
8,647.8574
1 BWORM до VES
Bs10,536.09
1 BWORM до PKR
Rs57,417.5587
1 BWORM до KZT
106,875.2047
1 BWORM до THB
฿7,034.3895
1 BWORM до TWD
NT$6,786.4815
1 BWORM до CHF
Fr185.931
1 BWORM до HKD
HK$1,603.1384
1 BWORM до MAD
.د.م2,078.2954