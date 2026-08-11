Сьогоднішня ціна Botto

Поточна ціна Botto (BOTTO) сьогодні становить $ 0,03915921, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOTTO до USD становить $ 0,03915921 за BOTTO.

Botto наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 808 765, з циркуляційною пропозицією у 46,19M BOTTO. Протягом останніх 24 годин BOTTO торгувався між $ 0,03903806 (мінімум) та $ 0,04033185 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,91, тоді як історичний мінімум — $ 0,02968992.

У короткостроковій динаміці BOTTO змінився на -0,09% за останню годину та на -0,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 770,19.

Ринкова інформація щодо Botto (BOTTO)

Ринкова капіталізація $ 1,81M$ 1,81M $ 1,81M Обсяг (за 24 год) $ 770,19$ 770,19 $ 770,19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,92M$ 3,92M $ 3,92M Циркуляційне постачання 46,19M 46,19M 46,19M Загальна пропозиція 93 772 617,47974204 93 772 617,47974204 93 772 617,47974204

Поточна ринкова капіталізація Botto — $ 1,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 770,19. Циркуляційна пропозиція BOTTO — 46,19M, зі загальною пропозицією 93772617.47974204. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,92M.