Сьогоднішня ціна BORT

Поточна ціна BORT (BORT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BORT до USD становить $ 0 за BORT.

BORT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 442 170, з циркуляційною пропозицією у 974,00M BORT. Протягом останніх 24 годин BORT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00394343, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BORT змінився на +5,08% за останню годину та на +23,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 30,37K.

Ринкова інформація щодо BORT (BORT)

Ринкова капіталізація $ 442,17K$ 442,17K $ 442,17K Обсяг (за 24 год) $ 30,37K$ 30,37K $ 30,37K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 453,97K$ 453,97K $ 453,97K Циркуляційне постачання 974,00M 974,00M 974,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BORT — $ 442,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 30,37K. Циркуляційна пропозиція BORT — 974,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 453,97K.