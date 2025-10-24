Інформація щодо ціни BORNE (BORNE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00819633 $ 0,00819633 $ 0,00819633 Мін. за 24 год $ 0,00860476 $ 0,00860476 $ 0,00860476 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00819633$ 0,00819633 $ 0,00819633 Макс. за 24 год $ 0,00860476$ 0,00860476 $ 0,00860476 Рекордний максимум $ 0,04767635$ 0,04767635 $ 0,04767635 Найнижча ціна $ 0,00765551$ 0,00765551 $ 0,00765551 Зміна ціни (за 1 год) +0,83% Зміна ціни (1 дн.) +3,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,45%

Актуальна ціна BORNE (BORNE) становить $0,00860083. За останні 24 години BORNE торгувався між мінімумом у $ 0,00819633 і максимумом у $ 0,00860476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BORNE становить $ 0,04767635, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00765551.

Що стосується короткострокових результатів, то BORNE змінився на +0,83% за останню годину, +3,68% за 24 години та на -3,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BORNE (BORNE)

Ринкова капіталізація $ 224,54K$ 224,54K $ 224,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Циркуляційне постачання 26,11M 26,11M 26,11M Загальна пропозиція 172 295 043,72 172 295 043,72 172 295 043,72

Поточна ринкова капіталізація BORNE — $ 224,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BORNE — 26,11M, зі загальною пропозицією 172295043.72. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,48M.