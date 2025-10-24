Актуальна ціна BORNE сьогодні становить 0,00860083 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BORNE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BORNE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BORNE сьогодні становить 0,00860083 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BORNE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BORNE на MEXC вже зараз.

Докладніше про BORNE

Інформація про ціну BORNE

Whitepaper BORNE

Офіційний вебсайт BORNE

Токеноміка BORNE

Прогноз ціни BORNE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BORNE

Ціна BORNE (BORNE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BORNE до USD:

$0,00860083
$0,00860083$0,00860083
+3,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BORNE (BORNE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:32:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BORNE (BORNE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00819633
$ 0,00819633$ 0,00819633
Мін. за 24 год
$ 0,00860476
$ 0,00860476$ 0,00860476
Макс. за 24 год

$ 0,00819633
$ 0,00819633$ 0,00819633

$ 0,00860476
$ 0,00860476$ 0,00860476

$ 0,04767635
$ 0,04767635$ 0,04767635

$ 0,00765551
$ 0,00765551$ 0,00765551

+0,83%

+3,68%

-3,45%

-3,45%

Актуальна ціна BORNE (BORNE) становить $0,00860083. За останні 24 години BORNE торгувався між мінімумом у $ 0,00819633 і максимумом у $ 0,00860476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BORNE становить $ 0,04767635, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00765551.

Що стосується короткострокових результатів, то BORNE змінився на +0,83% за останню годину, +3,68% за 24 години та на -3,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BORNE (BORNE)

$ 224,54K
$ 224,54K$ 224,54K

--
----

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

26,11M
26,11M 26,11M

172 295 043,72
172 295 043,72 172 295 043,72

Поточна ринкова капіталізація BORNE — $ 224,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BORNE — 26,11M, зі загальною пропозицією 172295043.72. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,48M.

Історія ціни BORNE (BORNE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BORNE до USD становила $ +0,00030513.
За останні 30 днів зміна ціни BORNE до USD становила $ -0,0059495123.
За останні 60 днів зміна ціни BORNE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BORNE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00030513+3,68%
30 днів$ -0,0059495123-69,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни BORNE (USD)

Скільки коштуватиме BORNE (BORNE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BORNE (BORNE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BORNE.

Перегляньте прогноз ціни BORNE вже зараз!

BORNE до місцевих валют

Токеноміка BORNE (BORNE)

Розуміння токеноміки BORNE (BORNE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BORNE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BORNE (BORNE)

Скільки сьогодні коштує BORNE (BORNE)?
Актуальна ціна BORNE у USD становить 0,00860083 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BORNE до USD?
Поточна ціна BORNE до USD — $ 0,00860083. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BORNE?
Ринкова капіталізація BORNE — $ 224,54K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BORNE?
Циркуляційна пропозиція BORNE — 26,11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BORNE?
BORNE досяг історичної максимальної ціни у 0,04767635 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BORNE?
Історична мінімальна ціна BORNE становила 0,00765551 USD.
Який обсяг торгівлі BORNE?
Актуальний обсяг торгівлі BORNE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BORNE цього року?
BORNE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BORNE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:32:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BORNE (BORNE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.