Ціна Blend (BLEND)
Поточна ціна Blend (BLEND) сьогодні становить 0.01111253 USD з ринковою капіталізацією $ 11.11M USD. Ціна BLEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.20K USD
- зміна ціни Blend протягом дня — -2.98%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blend до USD становила $ -0.00034156752269379.
За останні 30 днів зміна ціни Blend до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blend до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00034156752269379
|-2.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.40%
-2.98%
+19.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLEND is more than a token—it's a movement to revolutionize the financial landscape. By seamlessly integrating the power of blockchain technology with the trust and sophistication of traditional finance, BLEND creates an ecosystem where transparency, fairness, and innovation thrive.BLEND serves as the backbone of the ecosystem, enabling users to access staking rewards, trade liquidity, and participate in decentralized applications (dApps). Lock your BLEND tokens for just 10 days to earn 10% in BNB value, backed by BNB liquidity.Flexible and secure, staking offers predictable rewards without unnecessary complexity.Earn commissions up to 12 levels deep through the unilevel referral system, encouraging network growth.Direct purchases made by your referrals generate commission in BLEND.
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