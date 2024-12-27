Сьогоднішня ціна Blend (BLEND)

Поточна ціна Blend (BLEND) сьогодні становить 0.01111253 USD з ринковою капіталізацією $ 11.11M USD. Ціна BLEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.20K USD

- зміна ціни Blend протягом дня — -2.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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