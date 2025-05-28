Ціна Black Devil (ANGLERFISH)
Поточна ціна Black Devil (ANGLERFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140,98K USD. Ціна ANGLERFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Black Devil:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Black Devil протягом дня — -11,93%
- циркуляційна пропозиція – 999,37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Black Devil до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Black Devil до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Black Devil до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Black Devil до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,93%
|30 днів
|$ 0
|-14,21%
|60 днів
|$ 0
|-63,64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Black Devil: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-11,93%
-7,47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
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