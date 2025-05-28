Сьогоднішня ціна Black Devil (ANGLERFISH)

Поточна ціна Black Devil (ANGLERFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140,98K USD. Ціна ANGLERFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Black Devil:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Black Devil протягом дня — -11,93%

- циркуляційна пропозиція – 999,37M USD

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