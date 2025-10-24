Актуальна ціна Bitrecs сьогодні становить 0,653679 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN122 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN122 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitrecs сьогодні становить 0,653679 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN122 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN122 на MEXC вже зараз.

$0,653672
+2,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Bitrecs (SN122) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitrecs (SN122) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,620231
Мін. за 24 год
$ 0,652839
Макс. за 24 год

$ 0,620231
$ 0,652839
$ 0,803673
$ 0,337554
+2,00%

+2,90%

+8,90%

+8,90%

Актуальна ціна Bitrecs (SN122) становить $0,653679. За останні 24 години SN122 торгувався між мінімумом у $ 0,620231 і максимумом у $ 0,652839, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN122 становить $ 0,803673, тоді як його історичний мінімум — $ 0,337554.

Що стосується короткострокових результатів, то SN122 змінився на +2,00% за останню годину, +2,90% за 24 години та на +8,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitrecs (SN122)

$ 180,45K
--
$ 13,73M
276,05K
21 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Bitrecs — $ 180,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN122 — 276,05K, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,73M.

Історія ціни Bitrecs (SN122) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitrecs до USD становила $ +0,01841546.
За останні 30 днів зміна ціни Bitrecs до USD становила $ +0,1436683814.
За останні 60 днів зміна ціни Bitrecs до USD становила $ +0,2534323941.
За останні 90 днів зміна ціни Bitrecs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01841546+2,90%
30 днів$ +0,1436683814+21,98%
60 днів$ +0,2534323941+38,77%
90 днів$ 0--

Що таке Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Bitrecs (USD)

Скільки коштуватиме Bitrecs (SN122) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitrecs (SN122) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitrecs.

Перегляньте прогноз ціни Bitrecs вже зараз!

SN122 до місцевих валют

Токеноміка Bitrecs (SN122)

Розуміння токеноміки Bitrecs (SN122) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN122 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitrecs (SN122)

Скільки сьогодні коштує Bitrecs (SN122)?
Актуальна ціна SN122 у USD становить 0,653679 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SN122 до USD?
Поточна ціна SN122 до USD — $ 0,653679. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitrecs?
Ринкова капіталізація SN122 — $ 180,45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SN122?
Циркуляційна пропозиція SN122 — 276,05K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SN122?
SN122 досяг історичної максимальної ціни у 0,803673 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SN122?
Історична мінімальна ціна SN122 становила 0,337554 USD.
Який обсяг торгівлі SN122?
Актуальний обсяг торгівлі SN122 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SN122 цього року?
SN122 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SN122 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:46 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.