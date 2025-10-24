Інформація щодо ціни Bitrecs (SN122) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,620231 $ 0,620231 $ 0,620231 Мін. за 24 год $ 0,652839 $ 0,652839 $ 0,652839 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,620231$ 0,620231 $ 0,620231 Макс. за 24 год $ 0,652839$ 0,652839 $ 0,652839 Рекордний максимум $ 0,803673$ 0,803673 $ 0,803673 Найнижча ціна $ 0,337554$ 0,337554 $ 0,337554 Зміна ціни (за 1 год) +2,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,90%

Актуальна ціна Bitrecs (SN122) становить $0,653679. За останні 24 години SN122 торгувався між мінімумом у $ 0,620231 і максимумом у $ 0,652839, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN122 становить $ 0,803673, тоді як його історичний мінімум — $ 0,337554.

Що стосується короткострокових результатів, то SN122 змінився на +2,00% за останню годину, +2,90% за 24 години та на +8,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitrecs (SN122)

Ринкова капіталізація $ 180,45K$ 180,45K $ 180,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,73M$ 13,73M $ 13,73M Циркуляційне постачання 276,05K 276,05K 276,05K Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitrecs — $ 180,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN122 — 276,05K, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,73M.