Ціна BitMind (SN34)
Поточна ціна BitMind (SN34) сьогодні становить 10,11 USD з ринковою капіталізацією $ 12,33M USD. Ціна SN34 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitMind:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BitMind протягом дня — +4,88%
- циркуляційна пропозиція – 1,22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitMind до USD становила $ +0,470608.
За останні 30 днів зміна ціни BitMind до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitMind до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitMind до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,470608
|+4,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitMind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,72%
+4,88%
-8,00%
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