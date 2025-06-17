Сьогоднішня ціна BitMind (SN34)

Поточна ціна BitMind (SN34) сьогодні становить 10,11 USD з ринковою капіталізацією $ 12,33M USD. Ціна SN34 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BitMind протягом дня — +4,88%

- циркуляційна пропозиція – 1,22M USD

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