Сьогоднішня ціна BitMEX (BMEX)

Поточна ціна BitMEX (BMEX) сьогодні становить 0.147624 USD з ринковою капіталізацією $ 14.73M USD. Ціна BMEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitMEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.20K USD

- зміна ціни BitMEX протягом дня — -3.96%

- циркуляційна пропозиція – 99.75M USD

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