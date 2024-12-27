Ціна BitMEX (BMEX)
Поточна ціна BitMEX (BMEX) сьогодні становить 0.147624 USD з ринковою капіталізацією $ 14.73M USD. Ціна BMEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitMEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.20K USD
- зміна ціни BitMEX протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 99.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitMEX до USD становила $ -0.0060940474832038.
За останні 30 днів зміна ціни BitMEX до USD становила $ +0.0478087262.
За останні 60 днів зміна ціни BitMEX до USD становила $ +0.0635114173.
За останні 90 днів зміна ціни BitMEX до USD становила $ +0.00233932646649803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0060940474832038
|-3.96%
|30 днів
|$ +0.0478087262
|+32.39%
|60 днів
|$ +0.0635114173
|+43.02%
|90 днів
|$ +0.00233932646649803
|+1.61%
Останній аналіз цін BitMEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.66%
-3.96%
+2.58%
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