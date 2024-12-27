Ціна BIM (BIM)
Поточна ціна BIM (BIM) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 36.56M USD. Ціна BIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.80K USD
- зміна ціни BIM протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 31.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIM до USD становила $ +0.00419887.
За останні 30 днів зміна ціни BIM до USD становила $ +0.0121138700.
За останні 60 днів зміна ціни BIM до USD становила $ +0.0123960800.
За останні 90 днів зміна ціни BIM до USD становила $ +0.0127750649682047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00419887
|+0.37%
|30 днів
|$ +0.0121138700
|+1.05%
|60 днів
|$ +0.0123960800
|+1.08%
|90 днів
|$ +0.0127750649682047
|+1.12%
Останній аналіз цін BIM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+0.37%
+0.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The BIM Token is the governance token for the team and its objectives. It is the central asset that links all BIM project stakeholders, in order to perpetuate the virtuous cycle of value creation around which BIM was invented. The token's usefulness is twofold: on the one hand, token holders have the right to vote on important governance decisions. Secondly, a portion of all revenues generated by the BIM Exchange protocol goes towards our incentive programs for token holders. Incentives are paid on a regular basis.
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