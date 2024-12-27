Сьогоднішня ціна BIM (BIM)

Поточна ціна BIM (BIM) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 36.56M USD. Ціна BIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.80K USD

- зміна ціни BIM протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 31.79M USD

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