Ціна Bibi (BIBI)
Поточна ціна Bibi (BIBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.67K USD. Ціна BIBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bibi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.74 USD
- зміна ціни Bibi протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bibi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bibi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bibi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bibi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.63%
|30 днів
|$ 0
|-31.23%
|60 днів
|$ 0
|-9.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bibi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.63%
-2.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bibi is the cutest cat on the Solana blockchain ready to send to bibillions
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