Сьогоднішня ціна Bibi (BIBI)

Поточна ціна Bibi (BIBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.67K USD. Ціна BIBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bibi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.74 USD

- зміна ціни Bibi протягом дня — -7.63%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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