Сьогоднішня ціна Beets (BEETS)

Поточна ціна Beets (BEETS) сьогодні становить 0.062549 USD з ринковою капіталізацією $ 8.18M USD. Ціна BEETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.22 USD

- зміна ціни Beets протягом дня — +14.34%

- циркуляційна пропозиція – 130.79M USD

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