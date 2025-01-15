Ціна Beets (BEETS)
Поточна ціна Beets (BEETS) сьогодні становить 0.062549 USD з ринковою капіталізацією $ 8.18M USD. Ціна BEETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.22 USD
- зміна ціни Beets протягом дня — +14.34%
- циркуляційна пропозиція – 130.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beets до USD становила $ +0.00784528.
За останні 30 днів зміна ціни Beets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00784528
|+14.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+14.34%
--
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