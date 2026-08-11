Скільки коштує Basemate зараз?

Basemate зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -4.25% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BASEMATE сьогодні?

BASEMATE продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem.

Наскільки популярний Basemate сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BASEMATE.

Що відрізняє Basemate від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem та створений на мережі --, BASEMATE пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BASEMATE існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 99999999999.99998 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Basemate за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.