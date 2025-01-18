Ціна BaseFrog (BFROG)
Поточна ціна BaseFrog (BFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseFrog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.74 USD
- зміна ціни BaseFrog протягом дня — -5.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseFrog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaseFrog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaseFrog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaseFrog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.10%
|30 днів
|$ 0
|-16.72%
|60 днів
|$ 0
|-0.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaseFrog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-5.10%
-0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BFROG is the MEME token on Base chain, which is completely launched and owned by the community. No VC, no pre-sales. Take off at Aerodrome and closely connect with pilots.
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