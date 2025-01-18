Ціна Based USA (USA)
Поточна ціна Based USA (USA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based USA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.60K USD
- зміна ціни Based USA протягом дня — -12.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based USA до USD становила $ -0.000113656515042672.
За останні 30 днів зміна ціни Based USA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based USA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based USA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000113656515042672
|-12.80%
|30 днів
|$ 0
|-6.68%
|60 днів
|$ 0
|-12.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based USA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.49%
-12.80%
+24.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme
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