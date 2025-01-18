Сьогоднішня ціна Based USA (USA)

Поточна ціна Based USA (USA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based USA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.60K USD

- зміна ціни Based USA протягом дня — -12.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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