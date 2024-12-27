Сьогоднішня ціна Base Protocol (BASE)

Поточна ціна Base Protocol (BASE) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 612.48K USD. Ціна BASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.00K USD

- зміна ціни Base Protocol протягом дня — -11.95%

- циркуляційна пропозиція – 480.68K USD

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