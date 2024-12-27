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Ціна Base Protocol (BASE)

USD

Графік ціни Base Protocol (BASE) в реальному часі

$1.27
$1.27$1.27
-11.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Base Protocol (BASE)

Поточна ціна Base Protocol (BASE) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 612.48K USD. Ціна BASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.00K USD
- зміна ціни Base Protocol протягом дня — -11.95%
- циркуляційна пропозиція – 480.68K USD

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Цінові показники Base Protocol (BASE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Protocol до USD становила $ -0.172969333631424.
За останні 30 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.0183033670.
За останні 60 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.1087941690.
За останні 90 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.2494777354285928.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.172969333631424-11.95%
30 днів$ +0.0183033670+1.44%
60 днів$ +0.1087941690+8.57%
90 днів$ +0.2494777354285928+24.45%

Аналіз цін Base Protocol (BASE)

Останній аналіз цін Base Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 35.25
$ 35.25$ 35.25

-3.17%

-11.95%

+7.09%

Ринкова інформація Base Protocol (BASE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 612.48K
$ 612.48K$ 612.48K

$ 7.00K
$ 7.00K$ 7.00K

480.68K
480.68K 480.68K

Що таке Base Protocol ( BASE)

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

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Ресурс Base Protocol (BASE)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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