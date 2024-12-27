Ціна Base Protocol (BASE)
Поточна ціна Base Protocol (BASE) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 612.48K USD. Ціна BASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.00K USD
- зміна ціни Base Protocol протягом дня — -11.95%
- циркуляційна пропозиція – 480.68K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Protocol до USD становила $ -0.172969333631424.
За останні 30 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.0183033670.
За останні 60 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.1087941690.
За останні 90 днів зміна ціни Base Protocol до USD становила $ +0.2494777354285928.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.172969333631424
|-11.95%
|30 днів
|$ +0.0183033670
|+1.44%
|60 днів
|$ +0.1087941690
|+8.57%
|90 днів
|$ +0.2494777354285928
|+24.45%
Останній аналіз цін Base Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.17%
-11.95%
+7.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.
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