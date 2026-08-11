Сьогоднішня ціна BarnBridge

Поточна ціна BarnBridge (BOND) сьогодні становить $ 0,03632583, зі зміною 5,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOND до USD становить $ 0,03632583 за BOND.

BarnBridge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 363 265, з циркуляційною пропозицією у 10,00M BOND. Протягом останніх 24 годин BOND торгувався між $ 0,03416473 (мінімум) та $ 0,0365109 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 185,69, тоді як історичний мінімум — $ 0,01202086.

У короткостроковій динаміці BOND змінився на -- за останню годину та на +15,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 595,99.

Ринкова інформація щодо BarnBridge (BOND)

Ринкова капіталізація $ 363,27K$ 363,27K $ 363,27K Обсяг (за 24 год) $ 595,99$ 595,99 $ 595,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 363,27K$ 363,27K $ 363,27K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BarnBridge — $ 363,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 595,99. Циркуляційна пропозиція BOND — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 363,27K.