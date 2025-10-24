Інформація щодо ціни Backroom (ROOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00506327 $ 0,00506327 $ 0,00506327 Мін. за 24 год $ 0,00662275 $ 0,00662275 $ 0,00662275 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00506327$ 0,00506327 $ 0,00506327 Макс. за 24 год $ 0,00662275$ 0,00662275 $ 0,00662275 Рекордний максимум $ 0,02455824$ 0,02455824 $ 0,02455824 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5,37% Зміна ціни (1 дн.) +11,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +274,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +274,73%

Актуальна ціна Backroom (ROOM) становить $0,00598447. За останні 24 години ROOM торгувався між мінімумом у $ 0,00506327 і максимумом у $ 0,00662275, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROOM становить $ 0,02455824, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROOM змінився на -5,37% за останню годину, +11,71% за 24 години та на +274,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Backroom (ROOM)

Ринкова капіталізація $ 4,56M$ 4,56M $ 4,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,97M$ 5,97M $ 5,97M Циркуляційне постачання 764,00M 764,00M 764,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Backroom — $ 4,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROOM — 764,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,97M.