Ціна Backroom (ROOM)

Актуальна ціна 1 ROOM до USD:

$0,00597692
+11,50%1D
USD
Графік ціни Backroom (ROOM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:20:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Backroom (ROOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00506327
Мін. за 24 год
$ 0,00662275
Макс. за 24 год

$ 0,00506327
$ 0,00662275
$ 0,02455824
$ 0
-5,37%

+11,71%

+274,73%

+274,73%

Актуальна ціна Backroom (ROOM) становить $0,00598447. За останні 24 години ROOM торгувався між мінімумом у $ 0,00506327 і максимумом у $ 0,00662275, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROOM становить $ 0,02455824, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROOM змінився на -5,37% за останню годину, +11,71% за 24 години та на +274,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Backroom (ROOM)

$ 4,56M
--
$ 5,97M
764,00M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Backroom — $ 4,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROOM — 764,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,97M.

Історія ціни Backroom (ROOM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backroom до USD становила $ +0,00062723.
За останні 30 днів зміна ціни Backroom до USD становила $ +0,0107468172.
За останні 60 днів зміна ціни Backroom до USD становила $ -0,0020133857.
За останні 90 днів зміна ціни Backroom до USD становила $ +0,0043989118963926515.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00062723+11,71%
30 днів$ +0,0107468172+179,58%
60 днів$ -0,0020133857-33,64%
90 днів$ +0,0043989118963926515+277,44%

Що таке Backroom (ROOM)

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. 

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Backroom (ROOM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Backroom (USD)

Скільки коштуватиме Backroom (ROOM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Backroom (ROOM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Backroom.

Перегляньте прогноз ціни Backroom вже зараз!

ROOM до місцевих валют

Токеноміка Backroom (ROOM)

Розуміння токеноміки Backroom (ROOM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROOM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Backroom (ROOM)

Скільки сьогодні коштує Backroom (ROOM)?
Актуальна ціна ROOM у USD становить 0,00598447 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROOM до USD?
Поточна ціна ROOM до USD — $ 0,00598447. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Backroom?
Ринкова капіталізація ROOM — $ 4,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROOM?
Циркуляційна пропозиція ROOM — 764,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROOM?
ROOM досяг історичної максимальної ціни у 0,02455824 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROOM?
Історична мінімальна ціна ROOM становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ROOM?
Актуальний обсяг торгівлі ROOM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ROOM цього року?
ROOM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROOM для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.