Сьогоднішня ціна Babylons (BABI)

Поточна ціна Babylons (BABI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.72K USD. Ціна BABI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Babylons:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29K USD

- зміна ціни Babylons протягом дня — -7.79%

- циркуляційна пропозиція – 93.85M USD

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