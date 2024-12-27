Сьогоднішня ціна BABA (BABA)

Поточна ціна BABA (BABA) сьогодні становить 0.00104968 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна BABA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BABA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.96K USD

- зміна ціни BABA протягом дня — +12.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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