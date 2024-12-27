Ціна BABA (BABA)
Поточна ціна BABA (BABA) сьогодні становить 0.00104968 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна BABA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.96K USD
- зміна ціни BABA протягом дня — +12.56%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABA до USD становила $ +0.00011714.
За останні 30 днів зміна ціни BABA до USD становила $ +0.0002916977.
За останні 60 днів зміна ціни BABA до USD становила $ +0.0000273476.
За останні 90 днів зміна ціни BABA до USD становила $ -0.0000362618215443224.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011714
|+12.56%
|30 днів
|$ +0.0002916977
|+27.79%
|60 днів
|$ +0.0000273476
|+2.61%
|90 днів
|$ -0.0000362618215443224
|-3.33%
Останній аналіз цін BABA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.19%
+12.56%
+13.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.
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