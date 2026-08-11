Сьогоднішня ціна Azzle

Поточна ціна Azzle (AZL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZL до USD становить $ 0 за AZL.

Azzle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46,211, з циркуляційною пропозицією у 100.00B AZL. Протягом останніх 24 годин AZL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AZL змінився на +0.10% за останню годину та на -2.81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Azzle (AZL)

Ринкова капіталізація $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Azzle — $ 46.21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AZL — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46.21K.