Сьогоднішня ціна AVINOC (AVINOC)

Поточна ціна AVINOC (AVINOC) сьогодні становить 0.03513961 USD з ринковою капіталізацією $ 5.86M USD. Ціна AVINOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVINOC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.09K USD

- зміна ціни AVINOC протягом дня — -12.84%

- циркуляційна пропозиція – 167.02M USD

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