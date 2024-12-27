Ціна AVINOC (AVINOC)
Поточна ціна AVINOC (AVINOC) сьогодні становить 0.03513961 USD з ринковою капіталізацією $ 5.86M USD. Ціна AVINOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVINOC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.09K USD
- зміна ціни AVINOC протягом дня — -12.84%
- циркуляційна пропозиція – 167.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVINOC до USD становила $ -0.00517736682433439.
За останні 30 днів зміна ціни AVINOC до USD становила $ -0.0057037701.
За останні 60 днів зміна ціни AVINOC до USD становила $ -0.0087875520.
За останні 90 днів зміна ціни AVINOC до USD становила $ -0.0429619597517689.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00517736682433439
|-12.84%
|30 днів
|$ -0.0057037701
|-16.23%
|60 днів
|$ -0.0087875520
|-25.00%
|90 днів
|$ -0.0429619597517689
|-55.00%
Останній аналіз цін AVINOC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-12.84%
-5.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.
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