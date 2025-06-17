Сьогоднішня ціна AVC (AVC)

Поточна ціна AVC (AVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,95M USD. Ціна AVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AVC протягом дня — +1,41%

- циркуляційна пропозиція – 3,31B USD

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