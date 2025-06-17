Ціна AVC (AVC)
Поточна ціна AVC (AVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,95M USD. Ціна AVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AVC протягом дня — +1,41%
- циркуляційна пропозиція – 3,31B USD
Отримуйте оновлення цін AVC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AVC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AVC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AVC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,41%
|30 днів
|$ 0
|-39,36%
|60 днів
|$ 0
|-66,19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AVC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,26%
+1,41%
-2,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки AVC (AVC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AVC зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AVC до VND
₫--
|1 AVC до AUD
A$--
|1 AVC до GBP
￡--
|1 AVC до EUR
€--
|1 AVC до USD
$--
|1 AVC до MYR
RM--
|1 AVC до TRY
₺--
|1 AVC до JPY
¥--
|1 AVC до RUB
₽--
|1 AVC до INR
₹--
|1 AVC до IDR
Rp--
|1 AVC до KRW
₩--
|1 AVC до PHP
₱--
|1 AVC до EGP
￡E.--
|1 AVC до BRL
R$--
|1 AVC до CAD
C$--
|1 AVC до BDT
৳--
|1 AVC до NGN
₦--
|1 AVC до UAH
₴--
|1 AVC до VES
Bs--
|1 AVC до PKR
Rs--
|1 AVC до KZT
₸--
|1 AVC до THB
฿--
|1 AVC до TWD
NT$--
|1 AVC до AED
د.إ--
|1 AVC до CHF
Fr--
|1 AVC до HKD
HK$--
|1 AVC до MAD
.د.م--
|1 AVC до MXN
$--