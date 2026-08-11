Яка зараз ціна Aussie Dollar Token?

Aussie Dollar Token (AUDX) торгують за ₴31.10746376434377248000, що відображає зміну ціни на рівні -0.13% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Aussie Dollar Token у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem, AUDX часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують AUDX сьогодні?

За останні 24 години AUDX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Aussie Dollar Token?

Сьогодні в обігу знаходиться 3158067.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг AUDX?

Наразі Aussie Dollar Token займає ринковий рейтинг №2131 з ринковою капіталізацією ₴98238740.25563706848000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Aussie Dollar Token за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.13% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Aussie Dollar Token порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem AUDX демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.