Ціна ASK SPLAT (SPLAT)

Актуальна ціна 1 SPLAT до USD:

$0,00233702
+3,20%1D
USD
Графік ціни ASK SPLAT (SPLAT) в реальному часі
Інформація щодо ціни ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00226095
Мін. за 24 год
$ 0,00236707
Макс. за 24 год

$ 0,00226095
$ 0,00236707
$ 0,02859411
$ 0,00220288
+1,47%

+3,21%

-27,52%

-27,52%

Актуальна ціна ASK SPLAT (SPLAT) становить $0,00233702. За останні 24 години SPLAT торгувався між мінімумом у $ 0,00226095 і максимумом у $ 0,00236707, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLAT становить $ 0,02859411, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00220288.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLAT змінився на +1,47% за останню годину, +3,21% за 24 години та на -27,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ASK SPLAT (SPLAT)

$ 1,53M
--
$ 2,24M
656,70M
956 696 300,3446976
Поточна ринкова капіталізація ASK SPLAT — $ 1,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLAT — 656,70M, зі загальною пропозицією 956696300.3446976. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,24M.

Історія ціни ASK SPLAT (SPLAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASK SPLAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASK SPLAT до USD становила $ -0,0014534242.
За останні 60 днів зміна ціни ASK SPLAT до USD становила $ -0,0021073738.
За останні 90 днів зміна ціни ASK SPLAT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,21%
30 днів$ -0,0014534242-62,19%
60 днів$ -0,0021073738-90,17%
90 днів$ 0--

Що таке ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни ASK SPLAT (USD)

Скільки коштуватиме ASK SPLAT (SPLAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ASK SPLAT (SPLAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ASK SPLAT.

Перегляньте прогноз ціни ASK SPLAT вже зараз!

SPLAT до місцевих валют

Токеноміка ASK SPLAT (SPLAT)

Розуміння токеноміки ASK SPLAT (SPLAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPLAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ASK SPLAT (SPLAT)

Скільки сьогодні коштує ASK SPLAT (SPLAT)?
Актуальна ціна SPLAT у USD становить 0,00233702 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPLAT до USD?
Поточна ціна SPLAT до USD — $ 0,00233702. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ASK SPLAT?
Ринкова капіталізація SPLAT — $ 1,53M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPLAT?
Циркуляційна пропозиція SPLAT — 656,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPLAT?
SPLAT досяг історичної максимальної ціни у 0,02859411 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPLAT?
Історична мінімальна ціна SPLAT становила 0,00220288 USD.
Який обсяг торгівлі SPLAT?
Актуальний обсяг торгівлі SPLAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPLAT цього року?
SPLAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPLAT для поглибленого аналізу.
