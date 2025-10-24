Інформація щодо ціни ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00226095 $ 0,00226095 $ 0,00226095 Мін. за 24 год $ 0,00236707 $ 0,00236707 $ 0,00236707 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00226095$ 0,00226095 $ 0,00226095 Макс. за 24 год $ 0,00236707$ 0,00236707 $ 0,00236707 Рекордний максимум $ 0,02859411$ 0,02859411 $ 0,02859411 Найнижча ціна $ 0,00220288$ 0,00220288 $ 0,00220288 Зміна ціни (за 1 год) +1,47% Зміна ціни (1 дн.) +3,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,52%

Актуальна ціна ASK SPLAT (SPLAT) становить $0,00233702. За останні 24 години SPLAT торгувався між мінімумом у $ 0,00226095 і максимумом у $ 0,00236707, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLAT становить $ 0,02859411, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00220288.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLAT змінився на +1,47% за останню годину, +3,21% за 24 години та на -27,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ASK SPLAT (SPLAT)

Ринкова капіталізація $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,24M$ 2,24M $ 2,24M Циркуляційне постачання 656,70M 656,70M 656,70M Загальна пропозиція 956 696 300,3446976 956 696 300,3446976 956 696 300,3446976

Поточна ринкова капіталізація ASK SPLAT — $ 1,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLAT — 656,70M, зі загальною пропозицією 956696300.3446976. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,24M.