Яка зараз ринкова ціна Ascend?

Ascend оцінюється в ₴4.12797187469309712000, зі зміною -7.68% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ASCEND?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ASCEND у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Ascend у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ASCEND?

Обігова кількість становить 15400000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Ascend?

Ascend згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ASCEND виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Derivatives,Cardano Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Derivatives,Cardano Ecosystem, імпульс ASCEND залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.