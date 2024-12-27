Ціна Ara (ARA)
Поточна ціна Ara (ARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 224.83K USD. Ціна ARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.52 USD
- зміна ціни Ara протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 736.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ara до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.44%
|60 днів
|$ 0
|+82.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ara is a blockchain powered content platform that empowers creators. By removing centralized third party content stores, eliminating hosting costs, and rewarding consumers, Ara helps creators around the globe maximize the value of their work.
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