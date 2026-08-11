Сьогоднішня ціна apM

Поточна ціна apM (APM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APM до USD становить $ 0 за APM.

apM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 76 856, з циркуляційною пропозицією у 361,88M APM. Протягом останніх 24 годин APM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,066, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці APM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо apM (APM)

Ринкова капіталізація $ 76,86K$ 76,86K $ 76,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,92K$ 142,92K $ 142,92K Циркуляційне постачання 361,88M 361,88M 361,88M Загальна пропозиція 1 812 500 000,0 1 812 500 000,0 1 812 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація apM — $ 76,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APM — 361,88M, зі загальною пропозицією 1812500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,92K.