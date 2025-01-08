Сьогоднішня ціна AOK (AOK)

Поточна ціна AOK (AOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40K USD. Ціна AOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AOK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.35K USD

- зміна ціни AOK протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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