Ціна AOK (AOK)
Поточна ціна AOK (AOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40K USD. Ціна AOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.35K USD
- зміна ціни AOK протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
Отримуйте оновлення цін AOK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AOK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AOK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AOK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AOK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AOK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|-48.53%
|60 днів
|$ 0
|-34.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.02%
-18.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AOK до AUD
A$--
|1 AOK до GBP
￡--
|1 AOK до EUR
€--
|1 AOK до USD
$--
|1 AOK до MYR
RM--
|1 AOK до TRY
₺--
|1 AOK до JPY
¥--
|1 AOK до RUB
₽--
|1 AOK до INR
₹--
|1 AOK до IDR
Rp--
|1 AOK до PHP
₱--
|1 AOK до EGP
￡E.--
|1 AOK до BRL
R$--
|1 AOK до CAD
C$--
|1 AOK до BDT
৳--
|1 AOK до NGN
₦--
|1 AOK до UAH
₴--
|1 AOK до VES
Bs--
|1 AOK до PKR
Rs--
|1 AOK до KZT
₸--
|1 AOK до THB
฿--
|1 AOK до TWD
NT$--
|1 AOK до CHF
Fr--
|1 AOK до HKD
HK$--
|1 AOK до MAD
.د.م--