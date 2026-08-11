Сьогоднішня ціна ANI Token

Поточна ціна ANI Token (ANI) сьогодні становить $ 0,00269358, зі зміною 2,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANI до USD становить $ 0,00269358 за ANI.

ANI Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 256 148, з циркуляційною пропозицією у 95,10M ANI. Протягом останніх 24 годин ANI торгувався між $ 0,00263637 (мінімум) та $ 0,00269413 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00534324, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANI змінився на +2,05% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,27.

Ринкова інформація щодо ANI Token (ANI)

Ринкова капіталізація $ 256,15K$ 256,15K $ 256,15K Обсяг (за 24 год) $ 31,27$ 31,27 $ 31,27 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 256,15K$ 256,15K $ 256,15K Циркуляційне постачання 95,10M 95,10M 95,10M Загальна пропозиція 95 095 950,22388996 95 095 950,22388996 95 095 950,22388996

Поточна ринкова капіталізація ANI Token — $ 256,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,27. Циркуляційна пропозиція ANI — 95,10M, зі загальною пропозицією 95095950.22388996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 256,15K.