Сьогоднішня ціна Angryb (ANB)

Поточна ціна Angryb (ANB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Angryb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD

- зміна ціни Angryb протягом дня — -4.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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