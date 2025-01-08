Ціна Angryb (ANB)
Поточна ціна Angryb (ANB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Angryb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD
- зміна ціни Angryb протягом дня — -4.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Angryb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Angryb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Angryb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Angryb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.53%
|30 днів
|$ 0
|-15.40%
|60 днів
|$ 0
|-3.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Angryb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-4.53%
-6.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Angryb (ANB) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is the native token used to incentivise and reward token holders for executing the actions of community-initiated tasks. Angryb is a deflationary cryptocurrency asset, with a first-of-its-kind, zero-risk, half-price reservation mechanism. The successful transaction funds are attributed to smart contract and will be open source for the community. The economic model will repurchase and destroy Angryb, which is of high contraction of inflation. The fair token attribute and asset protection mechanism will help Angryb community build a strong consensus and a large base of community members.
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