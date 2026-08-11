Сьогоднішня ціна AMPLIFYWORLD

Поточна ціна AMPLIFYWORLD (AMPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMPS до USD становить $ 0 за AMPS.

AMPLIFYWORLD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 902 653, з циркуляційною пропозицією у 12,00B AMPS. Протягом останніх 24 годин AMPS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMPS змінився на +0,00% за останню годину та на +2,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AMPLIFYWORLD (AMPS)

Ринкова капіталізація $ 902,65K$ 902,65K $ 902,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Циркуляційне постачання 12,00B 12,00B 12,00B Загальна пропозиція 25 000 000 000,0 25 000 000 000,0 25 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AMPLIFYWORLD — $ 902,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMPS — 12,00B, зі загальною пропозицією 25000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,88M.