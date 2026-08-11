Сьогоднішня ціна AMC

Поточна ціна AMC (AMC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMC до USD становить $ 0 за AMC.

AMC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 218,168, з циркуляційною пропозицією у 1.00B AMC. Протягом останніх 24 годин AMC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02844162, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMC змінився на -0.18% за останню годину та на +2.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 931.18.

Ринкова інформація щодо AMC (AMC)

Ринкова капіталізація $ 218.17K$ 218.17K $ 218.17K Обсяг (за 24 год) $ 931.18$ 931.18 $ 931.18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 218.17K$ 218.17K $ 218.17K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AMC — $ 218.17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 931.18. Циркуляційна пропозиція AMC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218.17K.