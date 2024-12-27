Ціна Alkimi ($ADS)
Поточна ціна Alkimi ($ADS) сьогодні становить 0.315997 USD з ринковою капіталізацією $ 60.71M USD. Ціна $ADS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alkimi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.87K USD
- зміна ціни Alkimi протягом дня — -7.34%
- циркуляційна пропозиція – 192.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alkimi до USD становила $ -0.0250649630033006.
За останні 30 днів зміна ціни Alkimi до USD становила $ +0.2251437545.
За останні 60 днів зміна ціни Alkimi до USD становила $ +0.3239385734.
За останні 90 днів зміна ціни Alkimi до USD становила $ +0.10177163462198477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0250649630033006
|-7.34%
|30 днів
|$ +0.2251437545
|+71.25%
|60 днів
|$ +0.3239385734
|+102.51%
|90 днів
|$ +0.10177163462198477
|+47.51%
Останній аналіз цін Alkimi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-7.34%
-6.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
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