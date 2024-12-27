Сьогоднішня ціна Alkimi ($ADS)

Поточна ціна Alkimi ($ADS) сьогодні становить 0.315997 USD з ринковою капіталізацією $ 60.71M USD. Ціна $ADS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alkimi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.87K USD

- зміна ціни Alkimi протягом дня — -7.34%

- циркуляційна пропозиція – 192.11M USD

Отримуйте оновлення цін $ADS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $ADS.