Ціна Alias (ALIAS)
Поточна ціна Alias (ALIAS) сьогодні становить 0.04006781 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALIAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alias:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD
- зміна ціни Alias протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alias до USD становила $ +0.00011426.
За останні 30 днів зміна ціни Alias до USD становила $ +0.0115913129.
За останні 60 днів зміна ціни Alias до USD становила $ +0.0286116017.
За останні 90 днів зміна ціни Alias до USD становила $ +0.020378962172644345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011426
|+0.29%
|30 днів
|$ +0.0115913129
|+28.93%
|60 днів
|$ +0.0286116017
|+71.41%
|90 днів
|$ +0.020378962172644345
|+103.51%
Останній аналіз цін Alias: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+0.29%
+4.10%
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