Сьогоднішня ціна AICell (AICELL)

Поточна ціна AICell (AICELL) сьогодні становить 0.00154218 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AICELL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AICell:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AICell протягом дня — +7.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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