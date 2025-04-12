Ціна AICell (AICELL)
Поточна ціна AICell (AICELL) сьогодні становить 0.00154218 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AICELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AICell:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AICell протягом дня — +7.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AICell до USD становила $ +0.00011352.
За останні 30 днів зміна ціни AICell до USD становила $ -0.0009655587.
За останні 60 днів зміна ціни AICell до USD становила $ -0.0013570998.
За останні 90 днів зміна ціни AICell до USD становила $ -0.040660128007671496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011352
|+7.95%
|30 днів
|$ -0.0009655587
|-62.60%
|60 днів
|$ -0.0013570998
|-87.99%
|90 днів
|$ -0.040660128007671496
|-96.34%
Останній аналіз цін AICell: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+7.95%
-20.46%
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