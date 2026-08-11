Сьогоднішня ціна AgentLISA

Поточна ціна AgentLISA (LISA) сьогодні становить $ 0,00104472, зі зміною 8,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LISA до USD становить $ 0,00104472 за LISA.

AgentLISA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 225 895, з циркуляційною пропозицією у 216,23M LISA. Протягом останніх 24 годин LISA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00118006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,203388, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LISA змінився на -4,99% за останню годину та на -20,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,91K.

Ринкова інформація щодо AgentLISA (LISA)

Ринкова капіталізація $ 225,90K$ 225,90K $ 225,90K Обсяг (за 24 год) $ 1,91K$ 1,91K $ 1,91K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Циркуляційне постачання 216,23M 216,23M 216,23M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AgentLISA — $ 225,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,91K. Циркуляційна пропозиція LISA — 216,23M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,04M.