Сьогоднішня ціна Agent Zero ($WSB)

Поточна ціна Agent Zero ($WSB) сьогодні становить 0.070962 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна $WSB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Zero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.81K USD

- зміна ціни Agent Zero протягом дня — -11.36%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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