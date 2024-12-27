Ціна Aethernet (AETHER)
Поточна ціна Aethernet (AETHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252.16K USD. Ціна AETHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aethernet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.41K USD
- зміна ціни Aethernet протягом дня — +14.04%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aethernet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aethernet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aethernet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aethernet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.04%
|30 днів
|$ 0
|-92.58%
|60 днів
|$ 0
|-47.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aethernet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.37%
+14.04%
-22.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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