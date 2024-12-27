Сьогоднішня ціна Aethernet (AETHER)

Поточна ціна Aethernet (AETHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252.16K USD. Ціна AETHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aethernet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.41K USD

- зміна ціни Aethernet протягом дня — +14.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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