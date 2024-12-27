Сьогоднішня ціна Adappter (ADP)

Поточна ціна Adappter (ADP) сьогодні становить 0.00157626 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна ADP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Adappter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.79K USD

- зміна ціни Adappter протягом дня — -0.92%

- циркуляційна пропозиція – 3.62B USD

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