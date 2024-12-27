Ціна Adappter (ADP)
Поточна ціна Adappter (ADP) сьогодні становить 0.00157626 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна ADP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adappter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.79K USD
- зміна ціни Adappter протягом дня — -0.92%
- циркуляційна пропозиція – 3.62B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adappter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Adappter до USD становила $ -0.0002412910.
За останні 60 днів зміна ціни Adappter до USD становила $ -0.0001449656.
За останні 90 днів зміна ціни Adappter до USD становила $ -0.0005323548905667223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.92%
|30 днів
|$ -0.0002412910
|-15.30%
|60 днів
|$ -0.0001449656
|-9.19%
|90 днів
|$ -0.0005323548905667223
|-25.24%
Останній аналіз цін Adappter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.24%
-0.92%
-0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.
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